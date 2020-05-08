İran'da son 24 saatte korona virüsten 55 ölüm

İran'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6 bin 541'e, vaka sayısı 104 bin 691'e yükseldi.

İran'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6 bin 541'e, vaka sayısı 104 bin 691'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs salgınına yönelik yaptığı açıklamada, son 24 saatte 55 kişinin hayatını kaybettiğini, ülke genelinde ölü sayısının 6 bin 541'e ulaştığını duyurdu. Son 24 saat içerisinde bin 556 kişinin korona virüs testinin pozitif sonuç verdiğini belirten Cihanpur, tespit edilen toplam vaka sayısının 104 bin 691'e yükseldiğini ifade etti.

Cihanpur, ülkede toplam 83 bin 837 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktarırken 2 bin 711 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA