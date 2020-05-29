İran'da son 24 saatte korona virüsten 50 kişi öldü
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İran'da son 24 saatte korona virüsten 50 kişi öldü

İran'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 7 bin 677'ye, vaka sayısı ise 146 bin 668'e yükseldi.

İran'da son 24 saatte korona virüsten 50 kişi öldü
29.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:03

İran'da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 50 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 7 bin 677'ye, vaka sayısı ise 146 bin 668'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 819 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Cihanpur, salgın nedeniyle 50 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 146 bin 668'e, hayatını kaybedenlerinin sayısının ise 7 bin 677'ye ulaştığını açıkladı.

Ülkede toplam 114 bin 931 kişinin virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 547 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

İran'da korona virüs ölümleri dalgalı seyretmeye devam ediyor. Ülkede dün 63, 27 Mayıs'ta 56, 26 Mayıs'ta 57, 25 Mayıs'ta 34, 24 Mayıs'ta 58 ölüm kaydedilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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