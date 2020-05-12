İran'da son 24 saatte korona virüsten 48 kişi öldü
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İran'da son 24 saatte korona virüsten 48 kişi öldü

İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısı 6 bin 773'e, vaka sayısı ise 110 bin 767'ye yükseldi.

İran'da son 24 saatte korona virüsten 48 kişi öldü
12.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:55

İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısı 6 bin 773'e, vaka sayısı ise 110 bin 767'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte bin 481 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 48 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 110 bin 767'ye, ölenlerin sayısının ise 6 bin 733'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 88 bin 357 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 713 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. Cihanpur, Huzistan eyaletindeki durumun endişe verici olduğunu söyleyerek, son 24 saatte 14 eyalette Covid-19 kaynaklı ölüm olmadığını ve 5 eyalette ise sadece 1 ölümün kaydedildiğini aktardı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

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