- İran'da son 24 saatte korona virüsten 391 ölüm

- İran'da son 24 saatte korona virüsten 391 ölüm İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 391 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 47 bin 486'ya yükseldi.

- İran'da son 24 saatte korona virüsten 391 ölüm

TAHRAN - İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 391 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 47 bin 486'ya yükseldi.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı geriliyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari yaptığı açıklamada, salgında son 24 saatte 13 bin 402 yeni vaka tespit edildiğini, 391 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Lari, son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısının 935 bin 799'a, toplam ölü sayısının da 47 bin 486'ya ulaştığını belirtti.

İran'da günlük vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, İran Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Sözcüsü Ali Rıza Reisi salgınının seyrine yönelik yaptığı açıklamada, "Değerli halkımıza uygun önlemleri aldıkları ve kısıtlamaları tolere ettikleri için teşekkür ederim" dedi. Halkın yüzde 90'ının tedbirlere uyduğunu belirten Reisi, 160 şehirden 89'unun yüksek risk seviyesinde bulunmadığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı