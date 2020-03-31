İran'da son 24 saatte korona virüsten 141 kişi hayatını kaybetti İran'da son 24 saatte korona virüsünden 141 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 2 bin 898'e, vaka sayısı 44 bin 606'ya yükseldi.

İran'da son 24 saatte korona virüsünden 141 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 2 bin 898'e, vaka sayısı 44 bin 606'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saat içerisinde 3 bin 111 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 141 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 44 bin 606'ya, ölenlerin sayısının ise 2 bin 898'e yükseldiğini açıkladı. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 14 bin 656 kişiye ulaştığını ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA