İran'da son 24 saatte korona virüsten 115 kişi öldü
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İran'da son 24 saatte korona virüsten 115 kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 9 bin 507'ye yükseldiğini açıkladı.

İran'da son 24 saatte korona virüsten 115 kişi öldü
20.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:21

İran Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 9 bin 507'ye yükseldiğini açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınına ilişkin güncel verileri açıkladı. Lari, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde toplam ölü sayısının 9 bin 507'ye yükseldiğini belirtti. Son 24 saatte 2 bin 322 vakanın kayıtlara geçtiğini ifade eden Lari, toplam vaka sayısının 202 bin 584'e ulaştığını söyledi. Lari, şu ana kadar toplam 161 bin 384 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının ise 2 bin 842 olduğunu ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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