İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke...
İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e yükseldi.
26.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:06
İran'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısı 5 bin 710'a, vaka sayısı ise 90 bin 481'e yükseldi. - TAHRAN
Kaynak: İHA