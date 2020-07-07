İran'da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 200 ölüm İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgın başlangıcından bu yana ölü sayısında en yüksek rakam kayda geçti.

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgın başlangıcından bu yana ölü sayısında en yüksek rakam kayda geçti. Son 24 saatte 200 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 11 bin 931'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 2 bin 637 artarak 245 bin 688'e ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 637 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 200 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 245 bin 688'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 11 bin 931'e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari, Huzistan, Buşehr, Kirmanşah, Hürmüzgan, Kürdistan, Rezevi Horasanı ve İlam Eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu açıkladı. - TAHRAN

Kaynak: İHA