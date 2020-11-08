İran'da son 24 saatte 9 bin 236 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 459 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 459 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 38 bin 291'e yükseldi.

Ülkede 459 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 38 bin 291'e çıktı. Ülkede 9 bin 236 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 682 bin 486'ya ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı