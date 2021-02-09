İran'da son 24 saatte 89 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 89 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

09.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:44
İran'da son 24 saatte 89 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 58 bin 625'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 58 bin 625'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 640 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 697'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece toplam can kaybının 58 bin 625'e, vaka sayısının da 1 milyon 481 bin 396'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 762'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 266 bin 518 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 779 bin 202'ye ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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