İran'da son 24 saatte 88 kişi daha korona virüsten hayatını kaybetti İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 297'ye yükselirken, vaka sayısı 84 bin 802 olarak açıklandı.

İran'da korona virüsünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 5 bin 297'ye yükselirken, vaka sayısı 84 bin 802 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 84 bin 802'ye, ölenlerin sayısının ise 5 bin 297'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 297 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 88 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 60 bin 965 kişiye ulaştığını ifade etti.

Cihanpur, şu ana kadar 365 bin 723 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 3 bin 357 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA