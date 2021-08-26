İran'da son 24 saatte 694 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 694 artarak 104 bin 716'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 694 artarak 104 bin 716'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 758 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 4 bin 940'ı hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 833 bin 135'e yükseldiği ülkede, 694 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 104 bin 716 oldu.

Yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 788 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 17 milyon 772 bin 252 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 7 milyon 150 bin 303 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 24 milyon 922 bin 555 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 359 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 59 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 30 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun