İran'da son 24 saatte 643 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da son 24 saatte 643 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 643 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 643 artarak 107 bin 794'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 643 artarak 107 bin 794'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31 bin 319 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 4 bin 685'i hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 992 bin 63'e yükseldiği ülkede, 643 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 107 bin 794 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 879 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, toplamda 27 milyon 501 bin 586 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 306 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 110 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 32 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Eylül ayında aşılama hızı artacak

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, aşılama sürecinin ağır işlediği ülkede eylül ayında haftalık 5 milyon doz Kovid-19 aşısının tedarik edileceğini ve aşılama hızını artıracaklarını açıkladı.

Reisi, "Şu anda günde ortalama 640 bin ila 650 bin doz aşı uyguluyoruz ve bu kapasiteyi ikiye katlamayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Son Dakika | Yemen'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 40 asker öldü
Son Dakika | Yemen'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 40 asker öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Derya Baykal Mesut Akusta
Spor Mame Thiam Burak Elmas Samet Aybaba Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İran'da son 24 saatte 643 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 13:18:00. #1.14#

title