İran'da son 24 saatte 599 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 599 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 599 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 599 artarak 108 bin 393'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 599 artarak 108 bin 393'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33 bin 170 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 4 bin 357'si hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 5 milyon 25 bin 233'e yükseldiği ülkede, 599 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 108 bin 393 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 860 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 19 milyon 9 bin 623 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 9 milyon 58 bin 204 kişiye de ikinci dozu yapılırken, toplamda 28 milyon 67 bin 827 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 306 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 110 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 32 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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