İran'da son 24 saatte 538 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 538 artarak 112 bin 430'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 538 artarak 112 bin 430'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 bin 854 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 713'ü hastanelerde tedavi altına alındı.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 210 bin 978'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 538 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 112 bin 430 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 534 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Günlük aşılamada en yüksek sayıya ulaşıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 20 milyon 558 bin 38 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 10 milyon 892 bin 656 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 31 milyon 450 bin 694 doz aşı uygulandı. İran'da dünden bu yana 1 milyon 112 bin 440 doz aşının uygulanmasıyla günlük aşılamada en yüksek sayıya ulaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun