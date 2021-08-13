İran'da son 24 saatte 527 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 527 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 527 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 527 artarak 96 bin 742'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 527 artarak 96 bin 742'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 bin 119 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 707'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 359 bin 385'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 527 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 96 bin 742 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 154'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 674 bin 529'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 984 bin 630 oldu.

İran'da toplam 18 milyon 56 bin 417 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 14 milyon 445 bin 642 kişiye ilk doz aşının, 3 milyon 610 bin 775 kişiye ise ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 18 milyon 56 bin 417 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk gruplarına göre ülke genelinde 336 şehrin "kırmızı", 84 şehrin "turuncu", 28 şehrin de "sarı" kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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