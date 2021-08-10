İran'da son 24 saatte 508 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 508 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 508 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 508 artarak 95 bin 111'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 508 artarak 95 bin 111'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 bin 139 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 636'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 238 bin 676'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 508 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 95 bin 111 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 6 bin 749'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 591 bin 313'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 683 bin 686 oldu.

İran'da toplam 16 milyon 795 bin 107 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 13 milyon 520 bin 127 kişiye ilk doz aşının, 3 milyon 274 bin 980 kişiye ise ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 16 milyon 795 bin 107 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk gruplarına göre 336 şehrin "kırmızı", 84 şehrin "turuncu", 28 şehrin de "sarı" kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışının yasak olduğu belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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