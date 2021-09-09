İran'da son 24 saatte 505 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da son 24 saatte 505 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 505 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 505 artarak 112 bin 935'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 505 artarak 112 bin 935'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 bin 821 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 638'i hastanelerde tedavi altına alındı.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 237 bin 799'a yükseldiği ülkede, son 24 saatte 505 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 112 bin 935 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 486 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

5 milyon 500 bin doz aşı daha ülkeye girdi

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 21 milyon 128 bin 929 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 11 milyon 280 bin 698 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 32 milyon 409 bin 627 doz aşı uygulandı.

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, Çin'den alınan 5 milyon doz Sinopharm ve Avusturya'dan alınan 500 bin doz AstraZeneca aşılarının dün akşam ülkeye giriş yaptığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Bakan Varank: 'Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettik. Teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e, tasarım merkezi...
Bakan Varank: "Özel sektörü Ar-Ge'ye teşvik için kuşatıcı ekosistem inşa ettik. Teknopark sayısı 89'a, Ar-Ge merkezi sayısı 1251'e, tasarım merkezi...
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Bakan Koca: 'Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır.'
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Bakan Koca: "Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Mert Müldür Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İran'da son 24 saatte 505 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 13:14:08. #1.14#

title