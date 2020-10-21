İran'da son 24 saatte 5 bin 616 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 312 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 312 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 31 bin 346'ya yükseldi.

Ülkede 312 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 31 bin 346'ya çıktı. Ülkede 5 bin 616 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 545 bin 286'ya ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı