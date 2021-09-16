İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 453 artarak 116 bin 72'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 453 artarak 116 bin 72'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 21 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 859'unun hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 378 bin 408'e yükseldiği ülkede, 453 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 116 bin 72 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 6 bin 981 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Uygulanan aşı miktarı 40 milyon dozu aştı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 27 milyon 2 bin 320 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 299 bin 855 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 40 milyon 320 bin 175 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 168 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 209 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 71 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Öte yandan devlet televizyonu, Çin'in Sinopharm şirketinden sipariş verilen 5 milyon doz Kovid-19 aşısının İran Kızılayı tarafından ülkeye getirildiğini duyurdu.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri
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Haber: İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
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