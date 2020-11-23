İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 453 artarak 25 bin 255 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 453 artarak 25 bin 255 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 453 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 12 bin 460 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 255'e vaka sayısının da 866 bin 821'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 812'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 610 bin 406 olduğunu ifade etti.

Ülkede 5 milyon 828 bin 307 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını belirtmişti. Öte yandan 15 gün boyunca akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkması yasak.

Kırmızı bölgelerde yasak ihlali yapanlara 1 milyon tümen (yaklaşık 300 TL) turuncu bölgelerde de 500 bin tümen (150 TL) para cezası verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun