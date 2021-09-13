İran'da son 24 saatte 448 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte 448 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte 448 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 448 artarak 114 bin 759'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 448 artarak 114 bin 759'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 541 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 3 bin 163'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 318 bin 327'ye yükseldiği ülkede, 448 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 114 bin 759 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 206 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 23 milyon 144 bin 750 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 12 milyon 492 bin 598 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 36 milyon 637 bin 348 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 168 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 209 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 71 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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Haber: İran'da son 24 saatte 448 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
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