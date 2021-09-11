İran'da son 24 saatte 444 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
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İran'da son 24 saatte 444 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
İran'da son 24 saatte 444 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 444 artarak 113 bin 824'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 444 artarak 113 bin 824'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 654 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 2 bin 704'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 275 bin 567'ye yükseldiği ülkede, son 24 saatte 444 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 113 bin 824 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 347 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 22 milyon 149 bin 180 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 11 milyon 777 bin 896 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 33 milyon 927 bin 76 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 168 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 209 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 71 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Buna göre son haftalarda 240'ın üzerinde seyreden kırmızı kategorideki şehirlerin sayısı uzun bir aradan sonra ilk kez 200'ün altına indi.

Öte yandan Çin'den alınan 3 milyon 200 bin doz Sinopharm aşısının daha ülkeye ulaştığı, ithal edilen toplam aşı miktarının 50 bin dozu aştığı kaydedildi.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri
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Haber: İran'da son 24 saatte 444 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
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