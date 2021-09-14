İran'da son 24 saatte 408 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 408 artarak 115 bin 167'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 329 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 3 bin 436'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 340 bin 656'ya yükseldiği ülkede, 408 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 115 bin 167 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 123 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Günlük aşılamada rekor kırıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 25 milyon 93 bin 784 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 12 milyon 772 bin 767 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece ülkede toplamda 37 milyon 866 bin 551 doz aşı uygulandı. İran'da dünden bu yana 1 milyon 229 bin 203 doz aşının uygulanmasıyla günlük aşılamada en yüksek sayıya ulaşıldı. Bir önceki rekor 1 milyon 120 bin 67 doz aşının uygulandığı 12 Eylül'de gerçekleşmişti.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 168 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 209 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 71 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.