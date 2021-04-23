İran'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 380 artarak 68 bin 746'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 380 artarak 68 bin 746'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 22 bin 904 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 423'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 358 bin 809'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 380 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 68 bin 746 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 107'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 850 bin 791'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 14 milyon 966 bin 148 oldu.

İran'da toplam 718 bin 510 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 563 bin 810 kişiye aşının ilk dozunun, 154 bin 700 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 718 bin 510 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

ABD'den İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili geri adım sinyali: Hafifletmeye hazırız
ABD'den İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili geri adım sinyali: Hafifletmeye hazırız
Antalya'da kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarı inceleme altında
Antalya'da kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarı inceleme altında
İranlı broker, kaldığı apartın odasında ölü bulundu
İranlı broker, kaldığı apartın odasında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Cansu Dere Ebru Gündeş Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:53:11. #1.14#

title