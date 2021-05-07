İran'da son 24 saatte 335 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 335 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 335 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 335 artarak 74 bin 241'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 335 artarak 74 bin 241'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 76 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 681'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 627 bin 94'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 335 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 74 bin 241 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 534'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 74 bin 89'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 16 milyon 789 bin 338 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 485 bin 287 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 231 bin 652 kişiye aşının ilk dozunun, 253 bin 635 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 485 bin 287 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 102 şehrin "kırmızı", 235'inin "turuncu", 111'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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