İran'da son 24 saatte 332 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 332 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 332 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 332 artarak 72 bin 90'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 332 artarak 72 bin 90'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 80 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 390'ının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 516 bin 157'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 332 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 72 bin 90 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 421'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 971 bin 64'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15 milyon 961 bin 178 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 100 bin 917 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 889 bin 95 kişiye aşının ilk dozunun, 211 bin 822 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 100 bin 917 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 198 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu", 74'ünün "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" kategoride yer aldığı, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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