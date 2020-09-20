İran'da son 24 saatte 3 bin 97 yeni koronavirüs vakası İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 183 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 183 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 24 bin 301'e yükseldi.

Ülkede 183 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 24 bin 301'e çıktı. Ülkede 3 bin 97 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 422 bin 140'a ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA