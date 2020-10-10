İran'da son 24 saatte 3 bin 875 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 195 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 195 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 28 bin 293'e yükseldi.

Ülkede 195 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 28 bin 293'e çıktı. Ülkede 3 bin 875 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 496 bin 253'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı