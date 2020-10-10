İran'da son 24 saatte 3 bin 875 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran'da son 24 saatte 3 bin 875 yeni koronavirüs vakası

10.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 10.10.2020 15:31
İran'da son 24 saatte 3 bin 875 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 195 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 195 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 28 bin 293'e yükseldi.

Ülkede 195 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 28 bin 293'e çıktı. Ülkede 3 bin 875 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 496 bin 253'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Cem Özer Özgü Namal Yasemin Özilhan
Spor Samatta Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Manuel Fernandes Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Ekim Fatih Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'da son 24 saatte 3 bin 875 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 15:31:30. #1.15#
title