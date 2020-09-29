İran'da son 24 saatte 3 bin 677 yeni koronavirüs vakası
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İran'da son 24 saatte 3 bin 677 yeni koronavirüs vakası

29.09.2020 14:30 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:35
İran'da son 24 saatte 3 bin 677 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 207 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 207 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 25 bin 986'ya yükseldi.

Ülkede 207 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 25 bin 986'ya çıktı. Ülkede 3 bin 677 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 453 bin 637'ye ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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