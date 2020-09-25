İran'da son 24 saatte 3 bin 563 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 207 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 207 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 25 bin 222'ye yükseldi.

Ülkede 207 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 25 bin 222'ye çıktı. Ülkede 3 bin 563 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 439 bin 882'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı