İran'da son 24 saatte 208 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 208 artarak 79 bin 56'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 208 artarak 79 bin 56'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 873 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1713'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 855 bin 396'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 208 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 79 bin 56 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 695'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 362 bin 428'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 185 bin 933 oldu.

İran'da toplam 3 milyon 146 bin 62 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 2 milyon 675 bin 594 kişiye aşının ilk dozunun, 470 bin 468 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 3 milyon 146 bin 62 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde şehirlerden 8'inin "kırmızı", 233'ünün "turuncu", 207'sinin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun