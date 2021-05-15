İran'da son 24 saatte 200 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 200 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 200 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 200 artarak 76 bin 633'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 200 artarak 76 bin 633'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 bin 723 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1282'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 739 bin 875'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 200 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 76 bin 633 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 396'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 210 bin 851'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 17 milyon 882 bin 461 oldu.

İran'da toplam 2 milyon 108 bin 721 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 756 bin 95 kişiye aşının ilk dozunun, 352 bin 626 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 2 milyon 108 bin 721 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk gruplarına göre ülke genelinde 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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