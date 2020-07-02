İran'da son 24 saatte 2 bin 652 yeni koronavirüs vakası İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 148 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 148 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 11 bin 106'ya yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 148 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 11 bin 106'ya çıktı. Ülkede 2 bin 652 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 232 bin 863'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA