İran'da son 24 saatte 2 bin 410 yeni koronavirüs vakası
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İran'da son 24 saatte 2 bin 410 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saatte 2 bin 410 yeni koronavirüs vakası
13.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:06

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 730'a yükseldi.

İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 71 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 730'a çıktı. Ülkede 2 bin 410 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 184 bin 955'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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