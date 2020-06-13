İran'da son 24 saatte 2 bin 410 yeni koronavirüs vakası
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti.
13.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:06
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 71 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 730'a yükseldi.
İran'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede 71 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 730'a çıktı. Ülkede 2 bin 410 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 184 bin 955'e ulaştığı açıklandı.
Kaynak: DHA