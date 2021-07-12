İran'da son 24 saatte 182 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 182 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 182 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 182 artarak 86 bin 41'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 182 artarak 86 bin 41'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 20 bin 829 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 287'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 394 bin 279'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 182 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 86 bin 41 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 790'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 41 bin 541'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 594 bin 420 oldu.

Ülke genelinde 4 milyon 907 bin 545 kişinin birinci doz, 2 milyon 149 bin 712 kişinin de ikinci doz aşı olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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