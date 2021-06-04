İran'da son 24 saatte 155 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 155 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 155 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 155 artarak 80 bin 813'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 155 artarak 80 bin 813'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 209 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1426'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 954 bin 309'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 155 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 813 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 852'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 522 bin 702'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 441 bin 555 oldu.

İran'da toplam 4 milyon 693 bin 498 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 156 bin 855 kişiye aşının ilk dozunun, 536 bin 643 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 693 bin 498 doz aşı uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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