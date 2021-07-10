İran'da son 24 saatte 151 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 151 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 151 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 151 artarak 85 bin 694'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 151 artarak 85 bin 694'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 664 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1418'inin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 355 bin 786'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 151 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 85 bin 694 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 602'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 10 bin 90'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 437 bin 503 oldu.

İran'da toplam 6 milyon 726 bin 801 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 592 bin 139 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 134 bin 662 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 726 bin 801 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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