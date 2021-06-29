İran'da son 24 saatte 142 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 142 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 142 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 142 artarak 84 bin 127'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 142 artarak 84 bin 127'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 12 bin 717 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1672'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 192 bin 809'a çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 142 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 84 bin 127 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 176'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 862 bin 261'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 538 bin 876 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 907 bin 914 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 426 bin 904 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 481 bin 10 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 907 bin 914 doz aşı uygulandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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