İran'da son 24 saatte 136 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 136 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 136 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 136 artarak 85 bin 397'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 136 artarak 85 bin 397'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 bin 391 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1706'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 327 bin 526'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 136 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 85 bin 397 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 420'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 981 bin 19'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 276 bin 402 oldu.

İran'da toplam 6 milyon 608 bin 117 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 517 bin 607 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 90 bin 510 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 6 milyon 608 bin 117 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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