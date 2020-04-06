İran'da son 24 saatte 136 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti İran'da son 24 saatte 136 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölenlerin sayısı 3 bin 739'a yükselirken, vaka sayısı 60 bin 500 olarak açıklandı.

İran'da son 24 saatte 136 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölenlerin sayısı 3 bin 739'a yükselirken, vaka sayısı 60 bin 500 olarak açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.

Son 24 saat içerisinde 2 bin 274 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 136 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 60 bin 600'e, ölenlerin sayısının ise 3 bin 739'a yükseldiğini açıkladı.

Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 24 bin 236 kişiye ulaştığını ifade eden Cihanpur, şu anda hastanelerde 4 bin 83 kişinin durumlarının ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini söyledi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA