İran'da son 24 saatte 13 bin 53 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran'da son 24 saatte 13 bin 53 yeni koronavirüs vakası

16.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:05
İran'da son 24 saatte 13 bin 53 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 486 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 486 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 41 bin 979'a yükseldi.

Ülkede 486 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 41 bin 979'a çıktı. Ülkede 13 bin 53 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 775 bin 121'e ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka
ABD'de seçimlerin gölgesinde korkunç koronavirüs rekoru: Bir günde 132 bin yeni vaka
13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi
13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ümit Özdağ Vladimir Putin Mustafa Varank Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Mert Fırat Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Mert Günok Deniz Türüç Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Rusya Kamera Vaniköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran'da son 24 saatte 13 bin 53 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 14:05:31. #1.14#
title