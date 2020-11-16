İran'da son 24 saatte 13 bin 53 yeni koronavirüs vakası

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 486 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 486 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 41 bin 979'a yükseldi.

Ülkede 486 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 41 bin 979'a çıktı. Ülkede 13 bin 53 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 775 bin 121'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı