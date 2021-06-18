İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 127 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 127 artarak 82 bin 746'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 127 artarak 82 bin 746'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 100 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1357'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 80 bin 526'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 746 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 316'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 722 bin 612'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 194 bin 745 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 264 bin 91 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 369 bin 39 kişiye aşının ilk dozunun, 895 bin 52 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 264 bin 91 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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