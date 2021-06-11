İran'da son 24 saatte 124 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 124 artarak 81 bin 796'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 124 artarak 81 bin 796'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 966 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1327'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 13 bin 78'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 124 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 796 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 494'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 624 bin 802'ye ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 21 milyon 313 bin 589 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 61 bin 20 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 295 bin 807 kişiye aşının ilk dozunun, 765 bin 213 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 61 bin 20 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun