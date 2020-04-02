İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsünden 124 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsünden 124 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 3 bin 160'a, vaka sayısı ise 50 bin 468'e yükseldi. - TAHRAN

Kaynak: İHA