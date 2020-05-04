İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 74 can kaybının daha gerçekleştiği...

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 74 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 277'e, vaka sayısı ise 98 bin 647'ye yükseldi.