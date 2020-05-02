İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 65 can kaybının daha gerçekleştiği...

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 65 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 156, vaka sayısı ise 96 bin 448'e yükseldi.