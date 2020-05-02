İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 65 can kaybının daha gerçekleştiği...
02.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:59
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 65 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 156, vaka sayısı ise 96 bin 448'e yükseldi.
İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 65 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 156, vaka sayısı ise 96 bin 448'e yükseldi. - TAHRAN
Kaynak: İHA