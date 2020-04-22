İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 94 can kaybının daha gerçekleştiği... İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 94 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 391'e, vaka sayısı ise 85 bin 996'ya yükseldi.

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 94 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 391'e, vaka sayısı ise 85 bin 996'ya yükseldi. - TAHRAN Kaynak: İHA