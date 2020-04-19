İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 87 can kaybının daha gerçekleştiği... İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 87 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 118, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi.

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 87 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 118, vaka sayısı ise 82 bin 211'e yükseldi. - TAHRAN Kaynak: İHA