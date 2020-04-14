İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 98 can kaybının daha gerçekleştiği... İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 98 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 683'e, vaka sayısı ise 74 bin 877'ye yükseldi.

İran'da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 98 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 683'e, vaka sayısı ise 74 bin 877'ye yükseldi. - TAHRAN Kaynak: İHA